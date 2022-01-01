Интернет-магазин мебели SaleDivan.ru

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Диван Барон 2 Диван Барон 2
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Диван Барон 2
25 390 руб. 32 974 руб.
  • Размеры: 151 x 82 x 100 см
  • Спальное место: 142 x 194 см
  • Механизм: Аккордеон
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- 15 %
Кровать Фиеста (90х200) Кровать Фиеста (90х200)
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Кровать Фиеста (90х200)
5 990 руб. 7 047 руб.
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- 24 %
Диван Алан (120х195) Диван Алан (120х195)
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Диван Алан (120х195)
18 490 руб. 24 329 руб.
  • Размеры: 140 x 95 x 95 см
  • Спальное место: 120 x 195 см
  • Механизм: Аккордеон
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Диван Чарм (120х195) Диван Чарм (120х195)
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Диван Чарм (120х195)
17 790 руб. 23 408 руб.
  • Размеры: 145 x 95 x 95 см
  • Спальное место: 120 x 195 см
  • Механизм: Аккордеон
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- 33 %
Угловой Диван Атланта М Левый Угловой Диван Атланта М Левый
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Угловой Диван Атланта М Левый
24 990 руб. 37 299 руб.
  • Размеры: 250 x 73 x 153 см
  • Спальное место: 141 x 199 см
  • Механизм: Дельфин
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Диван Чарм (120х195) Диван Чарм (120х195)
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Диван Чарм (120х195)
17 790 руб. 23 408 руб.
  • Размеры: 145 x 95 x 95 см
  • Спальное место: 120 x 195 см
  • Механизм: Аккордеон
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- 24 %
Диван Ардеон 2 (120х195) Диван Ардеон 2 (120х195)
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Диван Ардеон 2 (120х195)
17 790 руб. 23 408 руб.
  • Размеры: 127 x 95 x 95 см
  • Спальное место: 120 x 195 см
  • Механизм: Аккордеон
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Диван Барон 2 Диван Барон 2
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Диван Барон 2
26 490 руб. 34 855 руб.
  • Размеры: 151 x 82 x 100 см
  • Спальное место: 142 x 194 см
  • Механизм: Аккордеон
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Диван Каноэ Диван Каноэ
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Диван Каноэ
14 790 руб. 19 208 руб.
  • Размеры: 198 x 95 x 90 см
  • Спальное место: 130 x 198 см
  • Механизм: Книжка
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- 27 %
Угловой диван Николь Правый Угловой диван Николь Правый
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Угловой диван Николь Правый
49 990 руб. 68 479 руб.
  • Размеры: 260 x 74 x 187 см
  • Спальное место: 140 x 228 см
  • Механизм: Дельфин
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Диван Фолор Диван Фолор
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Диван Фолор
26 490 руб. 34 855 руб.
  • Размеры: 190 x 100 x 90 см
  • Спальное место: 140 x 210 см
  • Механизм: Книжка (Клик-кляк)
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Диван Техас Диван Техас
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Диван Техас
26 490 руб. 34 855 руб.
  • Размеры: 166 x 83 x 105 см
  • Спальное место: 142 x 194 см
  • Механизм: Аккордеон
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- 60 %
Шкаф с ящиками София 5 Шкаф с ящиками София 5
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Шкаф с ящиками София 5
12 410 руб. 31 025 руб.
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Тумба прикроватная Ребекка
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Тумба прикроватная Ребекка
2 650 руб.
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- 25 %
Шкаф-купе 2-х дверный Оскар Шкаф-купе 2-х дверный Оскар
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Шкаф-купе 2-х дверный Оскар
26 590 руб. 35 453 руб.
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- 15 %
Тумба для обуви Лофт 3 Тумба для обуви Лофт 3
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Тумба для обуви Лофт 3
1 730 руб. 2 035 руб.
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Кресло Лидер Кресло Лидер
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Кресло Лидер
8 990 руб. 15 500 руб.
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Кресло Лидер Кресло Лидер
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Кресло Лидер
8 990 руб. 15 500 руб.
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- 32 %
Диван Марсель Диван Марсель
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Диван Марсель
15 240 руб. 22 412 руб.
  • Размеры: 187 x 82 x 80 см
  • Спальное место: 110 x 187 см
  • Механизм: Клик-кляк
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Диван Марсель Диван Марсель
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Диван Марсель
15 240 руб. 22 412 руб.
  • Размеры: 187 x 82 x 80 см
  • Спальное место: 110 x 187 см
  • Механизм: Клик-кляк
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Прихожая Лофт 3 Прихожая Лофт 3
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Прихожая Лофт 3
15 220 руб.
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Тумба для обуви Лофт 3 Тумба для обуви Лофт 3
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Тумба для обуви Лофт 3
2 680 руб.
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- 50 %
Подушка декоративная Мале Подушка декоративная Мале
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Подушка декоративная Мале
999 руб. 1 998 руб.
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Подушка декоративная Мале Подушка декоративная Мале
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Подушка декоративная Мале
999 руб. 1 998 руб.
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Интернет-магазин мебели SaleDivan.ru

Чем выгоден наш интернет-магазин?

Мебельный интернет-магазин SaleDivan.ru позволяет:

  • в короткие сроки приобрести мебель для любых помещений;

  • получить заказ с оперативной отправкой по Москве и России;

  • приобрести всю продукцию по выгодным ценам.

Компания работает с производителями из России и тщательно отбирает мебель – мягкая мебель для дома и офиса, односпальные и двуспальные матрасы, тумбы для телевизора, столы, шкафы-купе, кухни отличаются высоким качеством и обладают следующими преимуществами:

  • надежная фурнитура;

  • сборка по технологическим картам;

  • современные материалы обивки и фасадов;

  • контроль производственных процессов.

Как устроен каталог мебели?

В каталоге интернет-магазина SaleDivan.ru вы можете делать подбор товара при помощи сортировок и фильтров:

  • по категории;

  • по цене;

  • по назначению;

  • по цвету, форме, стилю.

Каждый товар сопровождается детальными фото и описанием, благодаря которым будет легко найти нужный. Мы ждем всех желающих в нашем интернет-магазине мебели!

Как сэкономить и купить мебель со скидкой?

Выгодную покупку в SaleDivan.ru можно осуществить по акциям и на распродажах, которые часто проводятся на сайте. Наша компания – один из крупнейших мебельных гипермаркетов Москвы и Московской области. Мы обеспечиваем гарантию высокого качества производства. Наши советы по экономии:

  • следует выбирать фирменную мебель, которая прослужит долго;

  • необходимо читать отзывы, чтобы хорошо обдумать выбор;

  • лучше экономить с помощью скидок, не покупать на сомнительных ресурсах;

  • следует тщательно подбирать каждый элемент интерьера, чтобы всё сочеталось друг с другом.

Как быстро осуществляется доставка?

Изготовление и доставка по столице и области осуществляются в короткие сроки, подробнее читайте в разделе «Оплата и доставка». Мы принимаем к оплате карты и наличные.

Какую мебель можно купить?

У нас вы можете купить качественную мебель от производителя по доступным ценам – кровати, шкафы, диваны, кресла – все, что нужно, чтобы создать персональный интерьер спальни, гостиной, детской комнаты, офиса. Выбор и покупка осуществляется онлайн, из широкого ассортимента. По всем вопросам звоните нам по телефону +7(495)127-90-85 ежедневно с 9:00 до 21:00 или пишите по e-mail: zakaz@saledivan.ru.

 

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