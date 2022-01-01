- Размеры: 151 x 82 x 100 см
- Спальное место: 142 x 194 см
- Механизм: Аккордеон
- Размеры: 140 x 95 x 95 см
- Спальное место: 120 x 195 см
- Механизм: Аккордеон
- Размеры: 145 x 95 x 95 см
- Спальное место: 120 x 195 см
- Механизм: Аккордеон
- Размеры: 250 x 73 x 153 см
- Спальное место: 141 x 199 см
- Механизм: Дельфин
- Размеры: 145 x 95 x 95 см
- Спальное место: 120 x 195 см
- Механизм: Аккордеон
- Размеры: 127 x 95 x 95 см
- Спальное место: 120 x 195 см
- Механизм: Аккордеон
- Размеры: 151 x 82 x 100 см
- Спальное место: 142 x 194 см
- Механизм: Аккордеон
- Размеры: 198 x 95 x 90 см
- Спальное место: 130 x 198 см
- Механизм: Книжка
- Размеры: 260 x 74 x 187 см
- Спальное место: 140 x 228 см
- Механизм: Дельфин
- Размеры: 190 x 100 x 90 см
- Спальное место: 140 x 210 см
- Механизм: Книжка (Клик-кляк)
- Размеры: 166 x 83 x 105 см
- Спальное место: 142 x 194 см
- Механизм: Аккордеон
- Размеры: 187 x 82 x 80 см
- Спальное место: 110 x 187 см
- Механизм: Клик-кляк
- Размеры: 187 x 82 x 80 см
- Спальное место: 110 x 187 см
- Механизм: Клик-кляк
Интернет-магазин мебели SaleDivan.ru
Чем выгоден наш интернет-магазин?
Мебельный интернет-магазин SaleDivan.ru позволяет:
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Компания работает с производителями из России и тщательно отбирает мебель – мягкая мебель для дома и офиса, односпальные и двуспальные матрасы, тумбы для телевизора, столы, шкафы-купе, кухни отличаются высоким качеством и обладают следующими преимуществами:
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Как устроен каталог мебели?
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